政府今起加強執法　旺角天橋外傭人數驟減

疫情嚴峻，適逢農曆新年假期，勞工處早前宣布由今天(2月1日)起一連3日，聯同香港警務處、食物環境衞生署、民政事務總署和康樂及文化事務署4個部門進行聯合行動，於全港女傭聚集點派宣傳單張，以提醒外傭遵守防疫規定。

東網記者今天下午約2時到達位於旺角的行人天橋，卻未見過往擠滿外傭席地而坐的畫面，取而代之是異常疏落的人流。雖然仍有外傭聚集於上址，為數卻不算多，有人偶有犯禁，但整體上，大部分人都有遵從政府社交距離指引，如聚會不超過4人及需戴上口罩。

其中獨自坐於橋上的印傭Yeza指，早已了解現時的社交距離限制，僱主亦有所提醒，故即使放假外出，也不敢與同鄉過於親近，避免一旦染疫，不但累及自己，亦會拖累僱主。她又指來港已8年，感覺到疫情真的對社會有很大影響，希望社會盡快復甦。

勞工處早前公布於今日至後日(3日)會聯同多部門，在中環、金鐘添馬公園、銅鑼灣維多利亞公園、旺角花園街附近行人天橋、尖沙咀香港文化中心、荔枝角公園等地方進行聯合行動。相關部門會對屢經勸喻仍不遵守規例的人士採取執法行動，並呼籲外傭遵守社交距離措施。