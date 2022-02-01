衞署個案追蹤辦使望月樓群組迅速受控　獲懲教署海關高層探訪

新冠疫情襲港踏入第3年，懲教署署長胡英明和海關關長何珮珊在今日(2月1日)大年初一，前往上月底投入運作的旺角個案追蹤辦公室（追蹤辦），探訪及為當值職員打氣，鼓勵他們為應對疫情而追蹤確診個案的接觸者，並送上新年祝福。追蹤辦採取全方位追蹤工作，包括成功使「望月樓」相關時段進食的約200名顧客、22名工作人員，及過千名密切接觸者及同住家人有序送檢。

同行的特首林鄭月娥與一眾官員，包括食物及衞生局局長陳肇始、保安局局長鄧炳強和衞生署署長林文健，亦有前往衞生署於去年1月設於啟德的追蹤辦。追蹤辦採取全方位疫情追蹤工作，特別是應對Omicron的相關個案，例如早前將「望月樓」群組內相關時段用膳的約200名顧客，當中8成更在24小時內聯絡上，工作人員，以及針對群組的16名確診者而追蹤到的過千名密切接觸者及同住家庭成員，有序分批送往檢疫。

追蹤辦現時總人手為400多人，大部分來自多支紀律部隊，目前亦有超過10,000名紀律部隊在職及已退休的同事參加由衞生防護中心提供的培訓，加強確診個案的流行病學調查，及個案接觸者的追蹤工作。追蹤辦至今已成功協助追蹤逾3萬名接觸者，亦安排相關人士接受強制檢疫，減低病毒在社區傳播的風險。本港第5波疫情中，超過6成與輸入個案、或本地個案有關連的個案，是在檢疫中心或圍封大廈接受檢疫發現，即當發現檢測結果驗出病毒時，患者已非在社區游走。

當局強調面對傳播力極強的Omicron，要採取「快、準、狠」的措施遏止第5波疫情，例如追蹤每宗確診個案的密切接觸者及迅速將其隔離外，及要求密切接觸者的密切接觸者按風險程度接受強制檢測或強制檢疫。