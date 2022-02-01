政Whats噏：陳梓維被前度家人嫌窮　透露正籌備人生大事

今日(1日)係大年初一，油尖旺區前區議員陳梓維今朝貼文，回顧過去一年由區議員至辭職嘅心情，同時就大呻前任女朋友家人曾嫌棄佢收入少、難養活女方，話要喺貼文中回應返喎。佢仲透露正籌備另一人生大事，究竟係有咩好事發生呢？

陳梓維任區議員時曾引起唔少爭議，例如接到街坊投訴竟然搵選舉對手幫忙，去年新年更因宣布議辦放足19日假而被圍插太懶唔做嘢，至辭任區議員後又發起眾籌20萬港元補貼議辦開支而被前區議員抽水。

佢喺貼文就話，回顧當初冇諗過自己嘅人生可有咁大轉變，由寂寂無名小子突然變為議員，再因宣誓風暴下而退落嚟。佢仲話諗起前度家人嘅幾句說話，就好似「你一個月收入幾多」、「你搵得萬零蚊，當你頂盡二萬，你點養得起我個女」同「你都見我出入揸依架（寶馬）啦」等。佢話當時自己冇出聲，「但現在想回應返」，強調只要心善美就可以，即使俾佢個女遇上完美嘅男仔，但原來對方個心只係為錢，到最後都只係傷害佢個女喎。

佢更話每個人都應該有主動爭取幸福快樂權利，唔應該有階級之分及拎終身幸福換取家業成就利益，仲話正籌備另一人生大事，之不過係咩事呢？就話適時會公布喇。不過，都有網民不禁留言話，「唔係話想踩你，真心估唔到你都有女朋友」。