13歲峰峰心衰竭留醫ICU半年獲捐心　父母：打大佬一定贏

病魔無情，人間有愛！患有急性心臟衰竭的13歲峰峰，自去年已留醫香港兒童醫院深切治療部(ICU)，其母在同年10月15日公開呼籲公眾善心捐贈合適的遺心。一家人亟待好消息近半年，其父母終在今日(2月1日)大年初一，在社交平台Facebook專頁宣布，等來合適的心臟，並鼓勵峰峰「我哋打大佬喇，之前我哋咁多關都過到，有哂(晒)經驗㗎喇，我哋一定會贏㗎，我哋將會迎接人生新嘅一章」，再過這一關，就是人生新一章。

對於在新春首天便迎來喜訊，一眾網民紛紛留言為峰峰加油打氣，並寫到「峰峰，祝你一切順利，為你祈禱，新年快樂」、「加油，爸爸媽媽峰峰都一定要加油，大年初一，一定會事事順利」，亦有虔誠信徒為峰峰祈禱及感謝心臟捐贈者「求主安慰捐贈心臟者的家人，賜福給他們！」、「主必保守！全然交托！加油！」

峰峰去年8月初曾因嘔吐、咳嗽等先後2次求醫，被診斷為腸胃炎及氣管問題。在8月7日他更因氣喘、發燒、胸口痛及咳嗽，留醫香港兒童醫院兒童深切治療部。醫生當時為他接駁俗稱人工心肺機的體外膜氧合器，但病情未見好轉，因其左右心室衰竭而轉為安裝雙心室輔助器，以支援心臟循環功能。他更因腎功能轉差，須24小時接受腎臟透析治療。