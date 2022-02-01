年初一少食客聚餐　酒樓生意大減3成

新冠肺炎來襲，社區爆疫不斷，令今年的農曆新年氣氛比過往遜色，市民以往常去的酒樓亦有不少空位。儘管早午市可如常堂食，但食客因疫情嚴重，不敢叫太多親友外出用膳。有酒樓負責人指，今日(2月1日)的生意額只及過往的7成。

今日是大年初一，又是公眾假期，但位於旺角的倫敦大酒樓，卻只有7成座位坐滿。東網記者現場視察午市狀況，眼見平均每圍枱只有3至4人，許多食客只叫上數籠點心飽肚，並沒有以往團年飯般山珍海味。

與女兒同來飲茶的劉太承認今年新年的飲食消費預算，確是比過往少。她解釋主要是因為疫情，親友之間不再像以往般外出食團年飯，而是一家幾口自己在家煮食，笑言「以前新年廿幾人食飯，今年卻只有家中幾人」。至於晚飯方面，劉太又指，未有打算買外賣，因早前已在街市買好材料。

另一位市民李先生亦表示，疫情下，不少親友聚會已經取消，但因為適逢假期，便帶同年邁母親及兒子到酒樓飲茶，共敍天倫。他又感嘆指接近80歲的母親未有打針，因此預料等本月24日的「疫苗通行證」實施後，母親便不可再外出用膳。

此時旁邊的母親笑言「我唔知咩叫通行證，只係知之後冇得出嚟飲茶」。她又指今年新年氣氛比往年遜色，但最緊要家人在自己身邊，身體健康。

倫敦大酒樓負責人蘇萬誠表示今年沒有花市，自然少了人流，年初一的早市生意並沒有以往般熱鬧。他又指由於社會氣氛受疫情影響，許多市民已選擇「自己煮」代替外出用膳或買「外賣」，因此午市亦只可能有過往75%的生意額，晚市的外賣生意亦不算太多。他表示現時只能展望疫情盡快完結，大家都可以有「安樂茶飯」。