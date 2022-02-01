野生老虎多年前曾出沒本港　多區至今仍見「虎蹤」

踏入壬寅虎年，老虎成為主角，但不少市民未接觸過老虎，亦未親目老虎。原來本港昔日曾有老虎出沒，動植物公園更曾飼養老虎，至今仍有不少地方擺放老虎標本及老虎皮，市民有機會在虎年見見「老虎」應節。

老虎給人的形象威風凜凜，自古用於象徵勇敢和堅強，亦是權力和力量的象徵，常被用以驅邪。強悍的野生老虎80多年前曾經在本港出沒，在1915年，上水龍躍頭一帶驚現虎蹤，警員上山巡視及獵虎期間，老虎咬斃兩名警員。最終老虎被其他警員用槍擊中，虎頭獲保存並製成標本，擺放於警隊博物館作收藏。

除了野生老虎曾出沒於本港，動植物公園亦曾飼養老虎。美洲虎「小花」在公園居住長達20年，小花的紋理與一般華南虎不同，全身長滿斑點，猶如豹一樣，而非橫紋。牠於2008年逝世。公園將牠製成標本向公眾展示，但公園受面積及環境所限，至今再無飼養大型貓科動物。

若市民希望目睹老虎的風采，可前往赤柱天后廟，廟內存放一幅80年歷史的虎皮，但虎皮已被香火熏黑。相傳老虎從馬戲團走失，來到赤柱傷及途人，最終遭警員射殺，並將虎皮送到天后廟用來鎮廟，希望村民風調雨順，遠離冤親債主及災難。赤柱街坊福利會理事長陳李佩英稱，街坊均認為虎皮能保護村民，就如護廟之神一樣。

嘉道理中國保育部門主管陳輩樂說，香港的老虎在1910至1920年起出沒較為頻繁，二戰時期每年冬天都有小量老虎從深圳來港，主要在八仙嶺、上水一帶出沒，但現時香港沒可能有野生老虎出現。

陳輩樂又指，老虎是非常瀕危的動物，全球野生老虎的數目大約有4,000隻，呼籲市民為保育老虎出力，拒絕購買含老虎成分的成藥和製品，亦應避吃野味，減少為老虎所食的野生動物被人捕捉。