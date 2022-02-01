政Whats噏：劉珈汶歡迎酒會遇彭定康　捉實合照打卡

唔少民主派人士都陸續離港，其中公民黨(公文袋)前副秘書長、前區議員劉珈汶(Carmen)都於上年辭任區議員後，移居英國。今年係佢首年喺外地過農曆新年，佢今日(1日)就喺Facebook上載咗一張同「末代港督」彭定康嘅合照，話一定要同彭定康打卡喎，因乜解究兩人又會遇上呢？

Carmen喺貼文中指，今日出席當地嘅歡迎香港酒會時撞到彭定康，話自己細細個就喺教科書見過彭定康個名喇，所以「呢個卡一定要打」喎。話時話，彭定康已經離任港督接近25年，但近年仍然處處插手香港事務，今日仲出席埋歡迎酒會，唔知係咪新一年都要繼續擦下存在感呢？

Carmen辭職後於去年9月時喺Facebook透露已離港赴英數周，其後再交代稱抵英近3個月先搵到第一份工作，喺英國皇家郵政嘅夜班聖誕臨時工。其實Carmen離開香港都唔係冇原因嘅，事關佢唔單止喺前年民主派「35+」初選舉行時，借出議員辦事處作為票站，佢亦被指曾借出辦事處予已解散嘅「公民議政平台」籌委開會，區議會秘書處事後向佢發信，要求佢解釋，否則唔會整個月開支不獲發還。