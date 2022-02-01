前傳媒人柳俊江歲晚染Omicron病徵輕微　無打針女友僅喉嚨痛

踏入虎年，大眾往昔都會到親朋戚友家中拜年，惟持續2年的新冠肺炎疫情不止，加上病毒變種頻繁，本港亦出現大批Omicron個案，政府的應對就只有不斷谷針、禁止大型聚集及晚市，甚至要市民不要進行跨家庭活動，然而，Omicron的殺傷力真的值得如此嚴防？前傳媒人柳俊江就在今日(2月1日)大年初一現身説法，表示自己已接種2針新冠疫苗，但日前不幸感染Omicron，而病徵較想像中更輕，除喉嚨痛、咳嗽嚴重外，僅發燒一晚已基本紓緩，惟離奇的是，其女友並沒有接種疫苗，病徵卻只有喉嚨痛。有網民對此更貼出東網一則新聞，引用政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇預料Omicron會變普通感冒病毒，留言道「Omicron虛有其表」。

柳俊江今日在網上平台Facebook發文表示，自己上星期有朋友登門探訪並於他和其女友一同晚膳，但不幸地感染Omicron，而該名朋友並非緊密接觸者，「她只是路過一幢有人發病的大樓，不知不覺成為了無徵狀感染者」。

柳聲稱已打齊2劑中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗，其病徵比想像中更輕微，雖然喉嚨痛及咳嗽較嚴重，但僅發燒一晚便已基本紓緩，期間最高燒到攝氏38度，更離奇的是，他在文中提及其女友並沒有接種疫苗，病徵卻只有喉嚨痛。

不少網民對此表示「Omicron虛有其表」，亦有人留言稱「學老一輩講，訓(瞓)一晚，琴(冚)多2張被，焗一身汗出黎(嚟)就搞掂哂(晒)啦」；另有網民指「如果有更多最近染上(Omicron)而又肯分享個案的(患者)，可以讓大家認清這病毒」。