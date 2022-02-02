高官犯太歲　羅致光負評多　徐英偉離開政府

肖蛇的羅致光今年刑太歲，五行屬丙火，有天剋地沖，工作量繁多，有機會做不來。

本港有多名官員在虎年犯太歲，當中包括勞工及福利局局長羅致光，及民政事務局局長徐英偉（已辭職）等。而行政長官選舉，多名玄學家預測今年天干地支陽氣盛，女性恐「冇得留低」。

羅致光雖有指智商高達160，惟言論卻備受質疑，其中「60歲中年論」正是一例。而1953年出生，肖蛇的他今年刑太歲，玄學家周漢明指羅五行屬丙火，有天剋地沖，工作量繁多，有機會做不來，而且運氣一般及有七煞，會有不利他的評語及負面批評，建議他保持低調，少作公開訪問，宜搬屋、多出行及放假。

至於徐英偉自上任至今亮眼政績欠奉，去年處理區議員宣誓事宜上更是一拖再拖，早前更因出席「洪門宴」而需送往檢疫及被點名批評。1977年出生的他同樣屬蛇，今年因「刑太歲」，有玄學家指有機會因舊事被揭而帶來麻煩，此外自身及家人健康亦需多加關注，建議多做運動及避免到高危地方。

至於3月舉行的特首選舉，玄學家周漢明指今年天干地支代表陽氣盛，故估計女性做特首機會不高，預測下屆特首將是男性。