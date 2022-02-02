虎年經濟危中有機　本土產業求變冒起

辛丑牛年多災多難，無論疫情、民生、經濟乃至政制都可謂 「衰到貼地」！面對不斷變種的病毒，玄學家均預測病毒於壬寅虎年不會消失，更有五黃災瘟星降臨，飛入中宮，意味疫情反覆，人類需與之共存的機會頗高，惟亦毋須過度恐慌，相信明年中會逐漸回復正常生活，與世界通關。經濟及樓市沒有大起跌，然而疫下有危亦有機，社會為了適應新環境而力爭求變，本土產業冒起，或會改變一貫連鎖集團壟斷局面。

香港人已在口罩下生活超過兩年，本地疫情平穩多時卻在去年底再起波瀾，市民最關心的疫情究竟是「清零」還是「共存」？玄學家周漢明為香港卜卦，卦象為天火同人，預期疫情不會大肆流行，惟要留意農曆1及2月，以及輸入香港的急凍食品；他預期農曆3月開始，中港澳有較大規模通關，惟7月為破月，疫情會較反覆，恐海外人士進港而「打破齋缽」，而預期疫情會慢慢轉弱，2023年將有特效藥出現，屆時病情如普通感冒般輕微，估計港人到了明年中就可不必再戴口罩。

另一玄學家雲文子以奇門遁甲推算香港疫情，卦象為「九天」逢「天芮星」，代表香港虎年運勢回穩，逐步向上。預期群體免疫較難有效完全實行，惟今年新冠肺炎疫情不會完全消失，多方因素驅使病毒有機會長期與人類共存，惟相信港人會適應新商業環境，預期今年年中之後，有機會返回疫前水平。

不過，玄學家方海閱就指，2022年流年飛星顯示，五黃災瘟星會飛入中宮位置，此星凶力極大，故即使有新疫苗控制病毒，新冠病毒亦未必完全受控，情況會較為反覆，因此影響全世界通關日期，而鼠患亦較嚴重，颱風水災較多，大型運輸工具，如飛機、鐵路都可能出現問題。堪輿學家李丞責則表示，「五黃入中」顯示疫情未必得以於虎年消退，今年要與疫情共存的機會仍然不小， 但災位伏於中宮即意味有八方支援，雖然病毒仍存在，但經多方努力後，或可使疫情得以相對受控，對人的殺傷力亦可望降低。

另有玄學家稱，2014至2023年行鼎卦之第四爻，變卦為「蠱」卦，而「蠱」代表瘟疫，也代表蠱惑人心的假消息，群眾像被下了降頭一樣，「人人神經病」之應，推測瘟疫還有兩年，2024年鼎卦完結，新冠病毒亦因此年而告終。

疫情持續打擊營商環境，去年部分連鎖商店甚至連鎖院線都相繼結業，來到虎年，雲文子就稱，今年是本土文化產業發展甚為突出的一年，相關產業的小商舖將加速冒起，文化被看成經濟發展的一部分的概念更趨成熟，有望改變連鎖店壟斷的局面。

李丞責則表示，立春八字缺金，金代表金融、銀行及呼吸系統等，意味虎年除肺炎病毒外，金融、銀行等行業或需多加注意，未雨綢繆，但未來經濟上本港及其他南部城市在金融方面的合作可帶來更多機遇，而本港屬火，與九運中的火運脗合，將有利於經濟發展；此外未來九運上的大趨勢，科技、網絡、電競等行業會有更好的前景，若能早着先機定能有所發揮。