51地方納強檢　包括將軍澳日出康城

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處51個指明地方或範圍的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

因應9宗本地個案、16宗與早前個案有關的個案，以及6宗初步陽性檢測個案，有51個指明地方被納入強制檢測公告，包括將軍澳日出康城。

另外，因應在大埔大埔頭近營盤下、新華安里及嘉敬里一帶採集到檢測呈陽性的污水樣本，該區指明範圍內的全部大廈或構築物（沒有任何住宅用途的大廈或構築物除外）均被納入強制檢測公告。

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。

50個納入強檢地點如下：

1. 大埔富善邨善鄰樓

2. 大埔太和廣場西翼L2層細蓉記

3. 香港聖公會林護長者之家

葵涌安蔭邨豐蔭樓及盛蔭

樓地下及1樓

4. 深水埗北河大廈

5. 深水埗福榮街 102,104及106號

6. 九龍灣環球工商大廈地下時代冰室

7. 荃灣荃薈地下大快活

8. 葵芳新都會廣場5樓潮庭

9. 葵涌大窩口商場一期1樓麗香園冰室

10. 油塘鯉魚門廣場2樓大快活

11. 大圍美城苑暉城閣

12. 大圍新翠商場2樓新華苑酒家

13. 大圍美林商場2樓海港燒鵝海鮮酒家

14. 大圍積存街38-44號地下新明記肥牛豬骨煲

15. 大圍海福花園商場地下金城小廚

16. 旺角通菜街29號地下及閣樓魚心日本料理

17. 沙田石門京瑞廣場一期3樓彩福皇宴

18. 九龍方方樂趣幼稚兒園

九龍塘對衡道20號

19. 土瓜灣上鄉道15-15A號

20. 將軍澳東港城6座

21. 土瓜灣合成大廈

22. 荃灣綠楊新邨F座

23. 荃灣綠楊新邨P座

24. 長沙灣福至工業大廈地下瑞士咖啡室

25. 青衣長發廣場3樓意樂餐廳

26. 尖沙咀海防道30號臨時熟食小販市場合香園

27. 土瓜灣潮樓地下翠河餐廳

28. 尖沙咀東新文華中心1樓MX

29. 尖沙咀金馬大廈1樓小魚兒

30. 土瓜灣海悅廣場地下麥當勞

31. 上環信德中心2樓星巴克

32. 上環信德中心2樓味千拉麺

33. 旺角花園街200-206A號東發樓

34. 旺角翠園大樓1期

35. 佐敦莊士倫敦廣場11樓新新酒樓

36. 深水埗建新大廈

37. 將軍澳寶盈花園6座

38. 大角咀大安樓

39. 旺角始創中心(新翼)6樓潮．悅

40. 沙田禾輋廣場地下金百滬

41. 中國銀行(香港)屯門市廣

場分行

屯門市廣場第二期商場

42. 路德會包美達耆年日間護

理中心

何文田忠孝街89號地下

43. 屯門良景邨良智樓

44. 長沙灣凱樂苑凱曈閣

45. 屯門富泰邨秀泰樓

46. 元朗朗屏邨悅屏樓

47. 屯門湖景邨湖光樓

48. 荃灣海濱花園海銀閣

49. 將軍澳日出康城5期A

MALIBU 1A及1B座

50. 屯門澤豐花園澤富樓(5座)

污水樣本檢測呈陽性的範圍：

大埔大埔頭近營盤下、新

華安里及嘉敬里一帶

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，詳情可經以下衞生防護中心網頁連結瀏覽：

www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220201.pdf