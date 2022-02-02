屯公藏毒私家車拒查逃捕狂飆　司機跳海獲救乘客就擒

新界南總區交通部特遣隊一輛警車，今日(2月2日)凌晨零時許，沿屯門公路往新界方向巡邏，期間駛至近麗城花園對開，車上的自動車牌識別系統發現一輛私家車行車證過期逾4個月，警員指示司機駛入路肩接受調查，當警員落車時，姓胡(28歲)男司機突然踩油逃走，警員跳回車上駕車啣尾窮追，私家車沿途左穿右插狂飆逃捕，無視其他駕駛人士安全，繼而駛入深井支路，再駛入青山公路深井段，沿途多次衝燈及逆線行駛，期間左車身撞及一輛城巴，私家車於浪翠園對開掉頭，警車尾隨追截近8公里，私家車駛入深井深慈街一掘頭路，胡跳車逃走約30米後，見前無去路竟跳入海中，他因不熟水性在海中求救，警員隨即落海將其救回岸上，姓葉(45歲)男乘客則當場被趕至的警員拘捕。

警員搜查私家車，在司機位軚盤下暗格，發現小量冰毒；警犬到場協助搜車，並無進一步發現。警員經調查後，兩人都不能合理交待車輛來源，同時胡未能通藥物檢測，胡涉嫌「藥駕」、「偷車」、「無牌駕駛」、「駕駛行車證已過期車輛」、「駕駛無有效第三者保險車輛」、「危險駕駛」及「藏毒」7宗罪被捕；葉則涉嫌「偷車」及「藏毒」被捕。警方正聯絡涉事私家車車主助查。據悉，2男均報稱無業。

為打擊嚴重交通違例事項，警方於2019年3月起在8架警車上安裝新自動車牌識別系統，在警車車頂及司機位前方置有拍攝鏡頭，配合車內電腦，找出違規車輛。歷時約20日的行動共讀取逾10萬部車輛，警方共發出215張定額罰款告票及拘捕15名司機，並偵測毒後駕駛、藏毒等嚴重罪行。警方亦在2020年再於17部新款警車中安裝自動車牌識別系統，不排除包括新購入的「隱形戰車」。