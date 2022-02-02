年廿九沙田城門河水突暴漲　淹至單車徑行人隧道

香港最近天氣「陰濕凍」，未有狂風暴風，但竟然出現水浸？牛年年廿九除夕當晚(1月31日)有不少市民發現本港多處水位上漲及水浸，其中，沙田有居民目擊城門河河水暴漲，溢出流至單車及行人徑，甚至灌入隧道，猶如2017年超強颱風「天鴿」帶來的風暴潮及天文大潮。有網民就指出，情況是受天文大潮及季候風影響，每年均會發生數次潮汐現象，毋須大驚少怪。

有市民在社交平台分享圖片，指城門河河水上漲，其中在城門河近沙田運動場對開，河水更淹浸行人路及單車徑，甚至隧道亦出現水浸。從相片可見，近河邊的行人路及隧道位置水位較深，路人需涉水而行。

有網民表示，城門河每逢農曆初一及十五前後潮汐變化最為明顯，潮水會較平日高漲，又指初一潮汐加上吹東北風，海水自然會上漲、認為大眾毋須大驚少怪。

根據天文台網頁資料，距離城門河最近的為大埔滘天文台監測站，其潮汐資料顯示，由1月31日中午12時開始，潮水高度由1.45米不斷上升，至當日下午5時半時達到2.55米，至當日晚上9時更達到3.07米，及後慢慢回落。

Facebook專頁「MET WARN天氣預警」表示，1月31日晚上約8時40分，本港多處地區水位現正或預料升至海圖基準面以上約3米左右，其中大埔滘和尖鼻咀的監測站海水高度已分別達3.02和3.06米，馬灣、鰂魚涌、大澳等地亦錄得逾2.9米的高度。