東方日報A1：疫情如狼似虎　新春後危危乎

踏入農曆新年，市民紛紛外出拜年逛街感受節日氣氛，惟市面人流增加可能令爆疫風險上升。截至上月底的過去7日，日均新增確診個案多達114宗，較上月中下旬葵涌邨爆疫前錄得的49宗，飆升超過一倍；而過去一個月錄得的Omicron個案亦明顯增加。醫管局行政總裁高拔陞表示，近日有多宗源頭不明個案，擔心農曆新年後會有大型疫情爆發，爆疫規模猶如「海嘯式」！他指，雖然當局已為最壞情況做準備，增加病床數量，但仍呼籲市民農曆新年應盡量留家，減少跨家庭聚會。

港府早前防疫不力，致國泰機組人員免檢疫期間外出播毒，去年年尾最終引爆「望月樓」群組，令第5波疫情一發不可收拾，加上「倉鼠群組」令學校、住所、食肆無可避免出現Delta傳播鏈。油麻地海景絲麗酒店亦出現播疫缺口，衍生「葵涌邨群組」。

本報翻查當局數據，就由去年12月底開始的第5波疫情，單日總確診宗數原先只有單位及低雙位數字，但至1月23日起，葵涌邨陷入大爆發期間，當日暴增至140宗確診，及後連續6日確診亦破百宗。港府更形容於上月27日公布的164宗確診，數量為新冠疫情在港爆發以來單日錄得最多。

感染Omicron個案在一月下旬也明顯上升，每周錄得患Omicron的病人，由一月初的170多人，在葵涌邨執行「禁足令」及多次強制檢測後，最後一周的Omicron患者上升約42%，至241宗。

醫院管理局行政總裁高拔陞表示，Omicron及Delta變種病毒同時夾擊本港，過去一周每日新增近百宗確診，不少屬源頭不明個案，情況令人憂慮，強調Omicron傳播率異常高，加上本港接種率未如理想，估計農曆新年後出現大型爆發的機會已達到危險水平，海嘯式爆發隨時發生。

高續指，醫管局會為最壞情況作準備，若出現病床不敷應用時，會作進一步緊急應變，加強公立醫院接收和治療病人的能力，又呼籲市民農曆新年期間，應盡量留在家中，減少跨家庭聚會。

對於公立醫院的人手安排，醫管局主席范鴻齡表示，該局仍要面對很多挑戰，尤其是疫情反覆，團隊站在守護本港市民健康的最前線，時刻未敢鬆懈，仍然緊守崗位。該局於抗疫同時，一直促進公立醫院服務的可持續發展，將繼續探討應對不同挑戰的策略，尤其是挽留人手方面，管理專科門診輪候時間，以及發展智慧醫院，確保有關項目適時落實。

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