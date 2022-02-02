港鐵引機械臂清洗列車冷氣系統　深層清潔勝過人手

港鐵農曆新年期間每日接載數百萬人次出入，日常維修保養必需妥善。為提升營運及維修效率，港鐵未來5年將增撥10億港元推動創新科技。其中，專門維修屯馬綫列車的八鄉車廠，去年引進空調機組機械人清潔系統，每年可為約300套車載空調進行深層清潔。港鐵將該系統比喻為洗衣機，認為新科技勝過人手，可減輕員工負擔兼降低意外風險。

市民疫情下乘搭港鐵，最關心車廂空氣流量。港鐵日常加密清潔及消毒列車車廂及空調，列車每3至4年進行一次大修時，會把車頂空調拆卸作深層清潔。港鐵公司總經理（鐵道車輛維修）李劍雄指，港鐵去年引進兩套機械設備，其中，首個引進的空調機械人清潔系統，專門清潔屯馬綫兩款列車的空調機組。

港鐵公司車務工程總管吳偉鴻介紹，該系統由兩個機械臂組成，已按照不同列車的空調機組，制訂相關預設程式，自動移動並噴射加壓熱水作清潔，每次清洗需時約70分鐘。相比以往需動用兩人清洗，機械自動化好處是重複性和準確性更高；機械臂高靈活性高，易於深入人手較難清潔的部件。此外，新科技應用亦可提升維修人員技能，改善工作環境。

李劍雄指，「買左部洗衣機之後，唔會再手洗」，該系統每年可清洗約300套列車空調機組，相關員工的反應正面。港鐵吸取相關經驗後，有意擴展應用至其他車廠。

另外，港鐵九龍灣車廠的馬達維修工場，去年亦與生產力促進局合作引進自動導引車。吳偉鴻介紹，牽引馬達為列車提供動力，重量達一公噸。以往維修時，部件拆卸後需以人手控制吊機及剷車，運送至不同區域，再進行除塵、清洗及更換部件等工序。現時運輸自動化，可讓原本駕駛剷車零件的職員專注做其他技術性工作，從而減輕負擔，以及減少發生事故。

李劍雄表示，兩套機械設備涉及數百萬港元投資，而港鐵現時每年平均投放約90億港元，用於維修、保養及更新鐵路設備，預計未來相關開支將增至100億港元。其中，未來5年將投入逾10億港元，推動鐵路營運及維修相關的創新科技，包括檢視智能方案成效，引入更多機械化項目，推動車廠工場自動化。