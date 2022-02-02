逾千熱騰騰飯盒贈基層　疫下送暖顯溫情

疫境無情，人間卻有愛。受疫情影響，本港經濟轉差，基層人士生活更是捉襟見肘。有派飯慈善團體特意在年廿九大除夕當日在飯盒「加餸」，加入美味雞腿及鮮冬菇，讓一眾獨居長者、低收入家庭及受疫情影響而失業的低下階層人士，享用美食，感受溫暖，一起團年。義工在全港逾20個地點，將熱騰騰的愛心飯盒派送到受惠市民手上，有長者捧起飯盒時笑逐顏開，亦有因工受傷的單親爸爸前來領飯與兒子共享午餐，在寒意料峭的新春感受滿滿暖意。

當日晨曦初現，在油塘工業城的齊惜福社區廚房已開動得如火如荼，熱呼呼的白飯冒起的水蒸氣籠罩現場，廚師正烤焗雞腿，為準備愛心飯盒而忙得不可開交。這個社區廚房包辦逾千個飯盒，為確保市民打開飯盒的一刻仍然保持新鮮熱辣，廚師煮好飯菜後，十多名義工即時施以「摩打手」包裝，完成的飯盒會被運上大貨車，隨即出發將飯盒派送到港九新界逾20個地點。

來到黃大仙東頭邨派飯點，上午約11時已有十多名市民排隊等候領飯。社區廚房每日製作超過3000個熱食午餐飯盒，不單為區內獨居長者提供溫飽熱食，更為受疫情打擊而失業，或工作不足的低收入家庭雪中送炭。當日派發的飯盒更是除夕加餸「做節」版，裝有雞腿、冬菇及鮮牛奶，更有賀年糕點或豬手供市民應節。

年近八旬的舒婆婆表示，多年來都一個人過年，她領到飯盒後喜上眉梢，令孤單的除夕日頓添氣氛，感受到社會人士帶來的溫暖，並祝願大家身體健康；73歲的莫婆婆對於豐富的食物感到驚喜，她稱今年疫情關係不會出外拜年，載有美食的飯盒令她感受新年喜慶，而且味道清淡適合長者食用。

除了長者受惠外，數月前工作受傷的單親爸爸黃先生亦前來領飯盒，包紮着手臂的他，單手提起兩飯盒及獲發的鮮牛奶，心滿意足，他坦言從事裝修的工作備受疫情所影響，加上早前受傷令更他經濟受壓，需要停工數月，無法煮飯給兒子吃，領到飯香撲鼻的飯盒，令父子2人獲得飽足。

齊惜福籌募及傳訊總監譚以婷指出，有關機構現時與多個基金及機構合作，提倡減少廚餘、善用資源、推廣源頭減廢和餐飲業的環保管理，實踐「餐桌回歸餐桌」的理念，回收可食用剩餘食材於社區廚房製作成熱食，幫助有需要人士，平均一天生產3,500多個飯盒，於全港多個飯點派送予弱勢社群。