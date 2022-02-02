大坑東邨東滿樓完成強檢　1人初步確診1人結果待定

大坑東邨東滿樓由於昨日(2月1日)發現數宗曾在上址居住的陽性檢測個案，顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。自晚上8時起，限制在石硤尾大坑東邨東滿樓(不包括位於地下的協康會青蔥計劃、香港童軍總會九龍第十旅及香港單親協會慧妍雅集活動及資源中心)內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。

政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於晚上11時30分前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。

受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府在今日（2日）上午約7時45分完成此行動。

政府表示，截至昨晚11時30分，該大廈約381名居民接受檢測，當中發現1宗初步陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案。政府亦派員到訪該大廈約140戶，當中8戶沒人應門，政府會採取措施跟進。