廣東5市昨現本土病例　惠州今增1人確診

國家衞健委周三(2日)公布，前一日新增63宗確診病例，分別為36宗本土感染和27宗境外輸入，無新增死亡病例，目前累計106,202宗確診，其中4,636人死亡。廣東新增6宗本土確診和4宗本土無症狀感染，分別來自深圳市、惠州市、梅州市、河源市和雲浮市。

通報顯示，內地新增的本土病例分別浙江杭州市15宗；天津共12宗，河北區6宗、濱海新區4宗、河東區2宗；廣東共6宗，深圳市2宗，惠州市、梅州市、河源市和雲浮市各1宗；北京豐台區2宗；河北衡水市1宗。境外輸入分別為上海18宗、廣東5宗，北京、吉林、河南和廣西1宗。

另新增28名無症狀感染者，目前仍有1,802名患者需留院隔離治療，其中9人為重症病例。廣東衞健委周三通報稱，新增的6名本土患者和4名無症狀感染者，均在重點人群和密切接觸者篩查中發現。

深圳市疾控中心已完成患者的新冠病毒全基因組測序，結果為新變種病毒Omicron。經比對，該病例與內地此前發現的多起本土Omicron疫情病例均不同源，與近期深圳境外輸入病例感染的病毒序列也不同源，與全球數據庫北美上傳的一些基因組序列100%同源。另外，惠州市周三再有1人確診，患者到過深圳市，是此前病例的密切接觸者。