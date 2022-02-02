初二開年　市民買燒味及邊爐料　菜檔稱生意飆4成

虎年伊始，一家人少不免聚首一堂食開年飯迎新春。今日（2日）是大年初二，為迎接新歲，傳統習俗上來說是食開年飯的好日子，但由於疫情關係，收緊防疫措施後較難外出食飯，故在家食會是絕大多數人的選擇。有街市檔主預期，生意會因此帶旺，生意額可升約3至4成；不過亦有街市檔販稱生意不及往年好，指早上人流明顯比以往稀疏，但求不過不失；另有買餸市民則稱今天為開年飯特地大手買入燒雞等，預計花千餘港元不等，用來拜神及開個好年，並寄望疫情盡快完結。

東網記者今早8時左右到灣仔街市一帶視察，只見零星市民買餸，大多買燒味用作拜神；許多菜檔亦有售以稻草紥起拜神用的開年菜，務求「攞個好意頭」。

菜販蔡先生高興表示，「今日（生意）應該都幾好，入多了生菜、茼蒿，用來打邊爐多」，雖然對比平日遲了開舖，但預期生意會大升3至4成，故仍多進貨約3成，又稱「有疫情應該多了人在家煮飯」，希望市民開年菜買餸有助帶旺銷情。

不過，並非所有檔販都看好年初二的銷情。售賣燒味的林師博則認為今日銷情一般，加上下雨亦影響市民外出買餸的意欲，形容現時生意是「不過不失」，較多人購買燒雞作拜神用； 他又稱受疫情影響內地運輸來貨未能到港，故來貨價亦有增加，不過暫時未有轉嫁街坊身上，多以「288」、「88」等價錢「攞個好意頭」。

梅女士則稱自己買了300港元的燒雞及250港元的燒肉，今日會花逾千港元買餸，打算用於拜神及開年，「諗住蒸條魚，炆吓啲冬菇蠔豉，整啲好意頭嘅野」，可惜未有太多親朋好友到訪，「以前啲親戚好多人來，有幾圍枱，不過今年都冇了」，她寄望疫情盡快結束，團拜新春再次見到人丁興旺。