教育局擬容許學童停課期間回校接種　暫無計劃強制打針

早前政府宣布新冠肺炎疫苗接種年齡將調低至5至11歲兒童，教育局局長楊潤雄今(2日)表示，會研究在學校停止面授課堂的這段期間，容許學校安排學童回校打針，並會與學校商討安排。他又指，當局目前沒有計劃強制學生打針才能回校。

新冠肺炎疫情嚴峻，政府早前宣布全港學校需停止面授課堂至本月21日。楊指，會研究在停課期間安排學童回校打針，不過學校需符合一些要求，例如接種人數至少達150人，有足夠空間放置相關設備以及設休息地方等，亦要分批讓學生回校打針，減少校人群聚集。

早前有意見指，若家長不表明反對，就應該為學童接種疫苗。楊認為，有關建議具爭議性，因為學童年紀尚幼，他強調不會將學童有否接種疫苗與接受教育權利掛鈎，強調當局目前沒有計劃要求學生須接種疫苗後方可回校。

另外，在反修例事件中判監後或會被被開除學席的學生，楊指一直有機制協助適齡的出獄學童就學。就曾被拘捕，但並沒有被檢控的學生，學校亦有加強跟進情況。他指局方沒有收到大學生求助，但得悉有學生循不同途徑爭取繼續學業，相信大學會跟進。

學界受移民潮衝擊，楊指留意到學界關注教師離職情況，但相關學校補充人手不困難，加上學生人口下降，長遠對教師需求減少，局方會在班數及教師培訓學額方面調整，相信短期內不會出現人手問題。