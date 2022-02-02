禁聚令阻海味老店與員工食開年飯　老闆傷感指生意急跌4成

香港今年又在新冠肺炎疫情下迎接農曆新年，今日(2日)是大年初二，有老字號海味舖按照傳統續舉辦開年飯。不過今年受疫情影響，未能與員工用膳，只可與家人吃開年飯，過年迎新春熱鬧氣氛不似過去，老闆感到非常可惜，同時希望新一年疫情盡快結束，指去年已因疫情令市民消費力疲弱，致生意下滑，期望政府再派消費券刺激經濟。

今晨10時半左右，位於西營盤、開業60年的老字號海味地舖「裕隆海味」開始準備拜神儀式，店內準備好燒豬、雞、生菜、活魚、桔等食品，並點起香燭誠心祈福。至早上約11時半，店內開始吃開年飯，菜式有「髮菜蠔豉(發財好市)」、「乳豬(紅皮赤壯)」、魚（年年有餘）、臘味、齋菜、切雞等共9道菜。

「裕隆號」第二代傳人吳偉鴻表示，今年因疫情關係未能與員工同枱吃飯，只能與家人同吃開年飯，對於已數年未能與員工聚首一堂，吳稱「（心情）梗係唔好啦，一年到晚係得初二真真正正有機會一齊食飯」。

至於去年生意冷淡，吳稱生意大跌3至4成，因疫情導致市民消費力疲弱，市民買年貨時亦明顯較「手緊」，「要就住就住買」。加上疫情影響導致運輸來貨價續升約10%至20%，「我哋本身利潤已經好低，最主要係來貨價錢貴咗」，亦不想過於轉嫁予消費者，但無奈需要加價，形容「本身我哋可以賺10蚊，依家只可以賺2蚊」。踏入虎年，他期望疫情盡快過去，大家身體健康，亦希望政府今年續派發消費券，商家生意興隆。