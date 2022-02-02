車公誕香火鼎盛　多人等候解籤　市民齊盼疫情結束

求籤買風車是今日（2日）年初二車公誕的指定動作，今年疫情底下仍有大批市民蜂擁至位於沙田的車公廟參拜。廟內香火鼎盛，當中不乏一家大細、情侶，都是祈求來年風調雨順，「開個靚年」。今日多位到廟的市民都持有相同的新年願望，祈求來年疫情盡快完結，所有人平平安安。負責管理的華人廟宇委員會今午5時許於社交專頁公布，沙田車公廟由於人數太多，將於今日傍晚6時關閉，待晚上11時重開，呼籲善信請勿前往，或於其他開放時間再參拜。

東網記者於1時親臨現場一帶觀察，發現廟外經已「打蛇餅」，有數百善信排隊等候入廟參拜，各善信入廟前須量度體溫，並掃描「安心出行」。善信進廟時，都準備好大型香燭、風車等，廟內可謂人頭湧湧，上香區、點香區及解籤區前遮後擁，大排長龍，據了解解籤區目前至少要等30分鐘。

市民鄭先生表示，已經連續廿多年大年初二前來車公廟參拜，今年一樣攜一家三口到來參拜，並花費了160港元購買2個風車，寓意風調雨順，寄望疫情盡快完結，各人身體健康。另外，他感嘆今年氣氛比以往減半，人流不及於疫情前般暢旺，他指往年於出口外都設有地攤擺設裝飾等，有為數不少的市民於參拜後前來「打卡」，氣氛非常熱鬧，惟今年因應疫情影響，以上傳統活動都取消了，氣氛變得冷清。

第2年前來車公廟的市民張先生表示，氣氛跟去年第一次來的時候差不多，他更指今年車公廟因實施人流管制後，內外的秩序比過往更好，行得比去年舒服，因為空間更闊落。他續表示，今天是為求籤而來，希望「車公」為他新一年指點迷津，他求得第77中籤，籤文說道「因時度勢，順應時勢」。他認為籤文是提醒他需要透過等待，不能刻意，結果自然會出現，所以「等待」二字成為了他來年的座右銘。

首次到車公廟參拜的市民鄭先生表示，自己是聽到別人口中指，到車公廟參拜「很靈」而前來，並花了48港元購買風車，寓意來年錢財、學業上進步及祈求平安。鄭先生又指，來年願望是考試合格、成功畢業；同行朋友黃小姐新一年願望則是疫情盡快完結，可以去旅行，稱「大概有4、5年沒有旅行，最想去日本」。