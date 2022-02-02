政黨促預算案續派消費券　團體倡增設訓練券予SEN學生

踏入2月，新一份《財政預算案》即將出爐，過去社會各界均表示今年預算案應再派發電子消費券紓困，刺激經濟。有政黨今日(2日)大年初二到政總請願，促請政府「派糖」紓困，包括續派不少於一萬港元的電子消費券、設立緊急失業援助金等。另外，有社區智庫平台則促請政府調撥資源，增設8,000港元訓練券，支援疫情下有特殊教育需要學生(SEN)的家庭。

議員黃國表示縱使失業率持續下調，但仍有14.3萬人失業，情況不容忽視。議員陳穎欣重申，新一份財政預算案應再派發新一輪金額不少於一萬港元的電子消費券、推出全年上限二千元的電費補貼及落實公屋免租兩個月的措施。至於議員郭偉强指疫情很多行業受壓，建議政府應提供緊急失業援助金，上限9,000港元，為期6個月。

另外，議員麥美娟指本港仍有許多基層家庭因經濟條件未能為子女提供適切的網上學習環境，導致出現數碼鴻溝，她建議政府加強對基層學童網上學習的支援，減輕弱勢家庭的經濟壓力。議員粱子穎補充，關注葵涌邨居民因應疫情需要居家檢疫，導致有工友未能如常上班，促請政府為被迫停工的工友發放緊急失業援助金，並提供病假證明書及享有病假津貼。

在勞工權益方面，議員鄧家彪認為強積金對沖金額和人數屢創新高，過去一年已接近65億港元，促請政府盡快落實取消強積金對沖。

而西貢區區議員方國珊亦促請政府研究再向市民派發一萬港元，亦可考慮以消費券模式派發，不論何種方式，市民均期望政府加快派錢程序，盡快受惠。她認為政府可沿用已有的申請系統及市民的收款戶口資料，直接轉帳，減低系統開發成本和行政費開支，節省數以億計的行政支出。

另外，社區智庫平台「民生圓桌」關注有特殊教育需要學生的家庭，並於今年1月17日至1月21日進行問卷調查，接獲327份回應。據數據顯示，超過9成半受訪者要求政府增撥資源為有特殊教育需要學生增設「訓練券」形式，讓他們自行報讀校外訓練課程。另外，有9成2家長表示疫情下在校訓練次數減少甚至取消。

因此「民生圓桌」促請財金官員在新一年度財政預算案上，增撥資源推行特殊學習需要的8,000港元「訓練券」，為到受疫情關係而無法接受訓練或治療的學生，可以盡快外購相關服務。政府要為接受家長使用「訓練券」服務單位在訓練及治療上設價格上限，避免「訓練券」被濫收。

另外，「民生圓桌」同時建議政府以公私合營模式，在全港18區設立特殊教育需要學生支援中心，方便各區有需要特殊教育需要學生由學校作轉介在原區接受資助訓練或治療。