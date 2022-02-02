年初二增116確診　其中30宗無源頭再創新高　足迹遍全港

新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(2月2日)大年初二新增116宗確診個案，當中13宗為輸入個案，其餘103宗屬本地病例，其中17人帶有L452R變異病毒株，懷疑感染Delta變種；另有71宗疑染Omicron；餘下15宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。本日有30宗源頭不明病例，再創新高，張竹君形容「疫情是向上，尚未到頂」，需要持續留意情況。本港個案至今累計14,442宗。另錄得逾110宗初步個案。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，瑪麗醫院1名77歲女病人(個案編號：13400)情況危殆，她本身有糖尿病及高血脂，染疫後沒有病徵，上周一(1月24日)入院，由於情況轉差，昨夜(2月1日)大年初一入住該院ICU。根據紀錄，患者沒有接種新冠疫苗，居於黃大仙豪苑1座，屬倉鼠相關群組。

葵芳邨葵歡樓06室懷疑出現垂直傳播，但喉管沒有問題，懷疑是空氣傳播，開抽氣扇抽入樓下帶有病毒的風，所以24至25樓06單位會撤離。大埔美新大廈B單位有相連單位出現個案，13至18樓B單位需要撤離。另外，屯門大興邨興平樓同樣出現垂直傳播，涉及的21號單位有3宗確診個案，中心已到場調查，全幢21號單位住戶可能全部或個別撤離。

新增相關個案方面，有2人去過深水埗鴨寮街昌福大廈1樓B室，曾有約20人到場拜神，該2人都沒有脫口罩或進食，但當局相信該址已出現傳播。張竹君指當局會要求28日去過該寺院人士強檢。沙田體育學院有2人確診，1人為初步個案，該2確診者會周圍去，所以體院都需要強檢。

劉家獻公布，港大研究顯示只要患者病毒量低(ct值高過30)，傳染性亦減低，過去7日平均每日有120人入院，住院中位數增加到17日，尤其是年長及兒科病人的中位數有20日，故修改出院指引，病人只要有2個相隔24小時的病毒陰性，或3個樣本ct值高於33，或檢測陰性，加上一個ct值樣本超過33，發病又超過10天，就符合出院準則，料準則更新後會有約50至60名病人可出院，惟醫管局會確保有關病人沒有病徵，病毒量及傳染性低，他們出院後要隔離14天及進行測試。

今日多區新增30宗源頭不明個案，再破紀錄，其中3宗涉及Delta變種病毒，分布在康怡花園、西營盤三街、黃大仙、土瓜灣、藍田、彩雲(二)邨、將軍澳、寶琳、天水圍天澤邨、元朗水邊圍邨、屯門蝴蝶邨、荃灣、大圍、沙田排頭村、馬鞍山、太和、太湖山莊、粉嶺等，還有2人持行街紙。目前愈來愈多源頭不明個案，潛伏期短，但發現時已經有多人感染，情況非常嚴峻，張又指近期各種地方及體院亦出現小型爆發，料在新年後或會出現幾何式爆發，呼籲市民留意個人衞生。