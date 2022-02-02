深水埗穆斯林教會2人染疫　昨日仍舉辦活動　恐成佛堂群組翻版

猶記得北角美輪大廈福慧精舍佛堂(佛堂群組)，掀起本港第一波疫浪，佛堂內的經書及環境樣本亦沾染病毒，如今恐重蹈覆轍。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(2日)公布新增個案，涉及位於深水埗鴨寮街昌福大廈1樓B室的一間穆斯林教會。

東網記者今午抵達現場，發現涉事穆斯林教會名為「Hazrat Siddique Akbar Society」，位於深水埗一幢大廈的單位內，現時已重門深鎖，門外有貼出「安心出行」二維碼。大廈街坊向東網記者表示，教會只佔一個單位，不會對外人開放，平日只供南亞裔人士出入，於樓梯及大堂聚集。街坊又指教會每日都會舉辦活動，每次都有「二三十人出入」，甚至昨日(1日)仍有聚集，「很多人上上落落」、「口罩都無戴」，曾多番向屋宇署、衞生署反映亦未有改善，質疑該單位是否正規宗教場所。

張竹君指，有2名信眾上周五(1月28日)下午2至3時曾到坊深水埗一間教會，與同場約20人一同祈禱拜神。兩名患者表示到訪期間無除口罩或進食，故當局相信該址已出現傳播，會要求同日去過該寺院的人士強檢。