生產力局預測未來10大科技發展趨勢　電動車人工智能均在列

數碼轉型下的5G、人工智能、機械人及大數據分析等科技漸趨成熟，令科技新產品日新月異，在智慧城市及綠色生活上，科技應用作為關鍵一環，能夠便利市民及改善其生活質素及工作效率。在政府各項措施帶動下，智慧城市及綠色生活科技發展得到政策支持，成為了大眾及業界的新焦點。新一年新開始，科技同樣講求「新」，香港生產力局預測了未來10大科技發展趨勢，當中電動車、人工智能、5G物聯網及智能串流技術均在列。

電動車被列為綠色生活科技發展趨勢其中之一。政府早前公布的「香港電動中普及化路線圖」，令電動車火速冒起，加上燃油車日後會被逐步淘汰，故電動車的市場及需求會隨之增加，成為了城市中交通工具的主流。生產力局認為，為配合電動車的廣泛需求，各車廠將會大力研發電動車上的動力系統、馬達及電池系統，包括更輕、更耐用、更安全的車用電池，體積更小效率更大的馬達及更多元化、充電時間更少的電動車充電裝置。

除了綠色生活科技，智慧城市科技發展同樣重要，智能串流技術亦被列為智慧城市科技發展趨勢的其中之一。生產力局表示，串流技術除了能運用於傳輸影片外，將會更廣泛地應用於車輛駕駛當中，透過集高速度、低延遲、大連結優勢於一身的5G網絡，改善車輛傳輸訊息的效率，令車主將來能與內容供應商及車廠的溝通變得更快捷、更緊密。

另外，人工智能和5G物聯網亦同為智慧城市科技發展中的重要一環。生產力局留意到人口老化已經成為大眾關注議題，為長遠解決長者的日常生活需要，以人工智能和5G物聯網發展「樂齡科技」將成為未來發展趨勢。樂齡科技是一個橫跨多個專業的界別，通過運用科技，設計及開發與長者相關的產品或服務，亦被廣泛視為應對人口高齡化挑戰的科技發展。

生產力局指，人工智能和5G物聯網技術將能加速「樂齡科技」在醫療保健、飲食、起居生活以及出行方面的發展，包括預料長者可留於家中透過5G視像系統統遙距看病或覆診，或醫院發展智慧醫療，為家居安老病人提供適切的醫療支援等。