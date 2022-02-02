沙田一帶污水驗出新冠病毒　新城市廣場希爾頓中心等住戶須強檢

因應在沙田的污水檢測到呈陽性的結果，政府今日(2日)公布，引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》(第599J章)刊憲，要求於沙田一帶的住宅樓宇、帝都酒店及其他場所。

受影響範圍包括，希爾頓中心、偉華中心、沙田中心及新城市廣場的住宅樓宇內所有人士；帝都酒店內的住客；而沙田法院大樓、新城市商業大廈、新城市廣場、沙田公共圖書館、沙田婚姻登記處、沙田大會堂、源禾路體育館、水務署沙田鹹水增壓抽水站、沙田賽馬會泳池、沙田賽馬會公眾壁球場等內的清潔及保安員工亦須接受強檢。

另外，為跟進在大埔及葵涌的污水檢測出新冠病毒的結果，民政事務總署將會由明(3日)起，陸續向大埔太和邨麗和樓、安和樓及寶雅苑逸和閣、興和閣、家和閣的住戶派發快速測試套裝；民政事務總署亦會聯同房屋署，並透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會陸續向祖堯邨、荔景邨、麗瑤邨及華景山莊一帶的清潔工及物業管理員工派發3套快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。