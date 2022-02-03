全球局勢東強西弱　神州帶動經濟復甦

牛年全球繼續受到不斷變種的新冠病毒重創，去年底更現超級變種病毒令疫情推至高峰，經濟、民生乃至通關都陷於谷底。來到2022年壬寅虎年，人類能否戰勝瘟疫令世界回到正軌？多名玄學家均對疫情不表樂觀，預期今年疫情將持續，世界難言年內自由通關。中美鬥爭不斷，美國國運進入「己未」並開始行5年衰運。全球東強而西弱，俄羅斯與烏克蘭更有機會出現軍事衝突局面，而涉及水的災難將至。有幸中國率先控制疫情，內需更強並帶動進口加快恢復，從而帶動全球經濟復甦。

變種病毒Omicron將全球疫情推向高峰，美國試過單日逾百萬人確診，英國因確診的醫護人員缺勤需要出動軍人協助醫院工作，令這個肆虐逾兩年的新冠疫情仍未見底，世人都對之極為厭倦。然而，玄學家周漢明就對世界疫情感樂觀，周稱今年水生木，病菌雖會繼續變種，惟預期殺傷力會進一步減弱，預期一年半後會消失，屆時可回復乘飛機出行的日子，估計今年11月開始較自由，只是某些地方仍有限制。

玄學家李丞責亦預期今年疫情仍會持續，但會呈八方支援之勢應對病毒，疫情可望受控，而由於虎年為驛馬年，今年在通關問題上可望得以紓緩，但仍要小心交通問題上或會出現混亂，例如航空業在通關後的承載力值得關注。

糾纏日久的中美貿易戰餘波未了，玄學家方海閱指，美國位處中國的東部位置，虎年正東方為「三碧」是非位，此星好勇鬥狠，代表中美爭鬥不絕，互不相讓，甚至有可能擦槍走火。

眾人亦預期中美國運迥異，玄學家雲文子稱，奇門卦象顯示中國「驚門」逢「勝光」乘「騰蛇」，中國運勢在虎年發展依然樂觀向上，經濟將繼續呈現穩定恢復態勢，對外開放的步伐不斷加快，隨着有效控制疫情，經濟也復甦得最快，成為穩定全球供應鏈的重心，加上內需更強，並帶動進口加快恢復，從而有效帶動全球經濟的復甦進程。另有玄學家指中國國運行入寅運的祿神位，有5年盛運，惟在經濟活動上受各國攻擊及是非糾纏，可謂小險必遇，大難可免，金股有危機，樓市泡沫亦如坐針氈，惟「祿神」吉星庇護，每次都能轉危為安。

至於美國國運，雲文子預期美國運勢持續下行，內憂外患令經濟更加嚴峻，勞動力短缺、大規模的資金流動和過度的財政支出、過熱經濟活動的負面影響，將令通脹壓力進一步增加，預料美國虎年通脹將一直維持在較高水平。亦有堪輿學家指虎年八字神數中的「寅」木令美國政壇產生極大震動，美國國運進入「己未」大運中的「未」運5年，不可言吉，加上總統拜登及副總統賀錦麗出現火燒之勢，預期在西曆2、6及10月出現大事端，預期有風劫之大災難，美國國運開始露底，預期這個衰運要行5年。

至於全球局勢方面，周漢明指今年都是行東面運勢，東強而西弱，太歲位在印度，中印會在山區起衝突，所幸不會維持很長；亦預期今年會有調兵遣將，農曆2月4日至3月5日是俄羅斯與烏克蘭動武的高危時期。而中東屬五王位，代表戰爭，人民生活及疫情都平滯。戰爭及疫情令非洲出現難民潮，為整個世界帶來大影響。

天災方面，周漢明預期今年木剋土，預期會有地震及海嘯，會發生與水有關的天災，農曆7月和11月最高危。李丞責則指，由於二黑星於坤位，坤位屬西南方向，中國的西南地區或西南邊的國家或會出現地震或地陷，南邊則要注意大型火災的情況。