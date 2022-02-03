香港仔上水塘驚現野豬浮屍　浸足3日冇人理　港島市民飲屍水

本港野豬問題嚴重，漁護署處理無方以致野豬四周出沒。有讀者向東網報料指，昨日(2日)大年初二在香港仔水塘發現有野豬屍體漂浮在集水區內，屍身泛白，似乎已死去一段日子，憂野豬染病死亡，腐屍會影響食水水質。漁農自然護理署回覆指，1月31日接獲一宗有關上述地點發現動物屍體的投訴，人員遂到場視察，發現該處有一野豬屍體，已同日將有關個案轉介相關部門跟進。換言之，豬屍在水塘浸足3日都未被撈走，過百萬港島居民隨時飲屍水。

讀者蘇先生昨早到香港仔水塘行山，約早上11時半行到香港仔上水塘的堤壩，驚覺堤壩下的集水區的水面，正漂浮1隻1米長的動物屍體，貌似野豬。從蘇先生提供的圖片觀察，豬屍全身泛白，似乎已死去一段日子，但未有出現嚴重腐爛。

蘇先生指由於堤壩距離水面有數層樓高，不清楚豬屍有否出現惡臭，但他擔心會影響食水水質，「唔知會唔會係豬流感死，一陣整到啲水好污糟點算？」他指由於昨日正值農曆新年假期，認為政府熱線或無人接聽，故未有通知部門。他又指集水區未有任何圍欄，野生動物可隨時闖入，附近常有野豬出沒，昨天行山時已目睹4至5隻野豬，認為政府要正視野豬問題。

水務署回覆指，為確保食水清潔衞生，香港所有原水都經過本署濾水廠嚴格的處理和消毒程序，確保符合香港食水標準，才供給市民飲用。