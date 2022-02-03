東方日報A1：抗疫逞英豪　易帥息民怒

新冠肺炎全球肆虐逾兩年，近日更有變種病毒Delta及Omicron襲港，爆發第5波疫情，重創本港經濟，百業蕭條。昨日𡈼寅虎年大年初二車公誕，新界鄉議局主席按傳統為香港求籤，為香港虎年運程求得第38號中籤，解曰「凡事守舊，自身平安，家宅興旺，求財遂意」，是連續第5年求得中籤。鄉議局主席解籤時提到，籤文直指抗疫切勿操之過急，一步一步走出疫境。有解籤師傅認為籤文寓意特首林鄭月娥「逞英豪」， 又指食物及衞生局局長陳肇始「講一套做一套」。

新界鄉議局主席劉業強按照傳統，率領沙田鄉事委員會代表及眾鄉紳，聯同沙田民政事務專員柯家樂早上抵廟宇為香港求靈籤，但由於疫情肆虐，是次求籤活動須閉門進行。

經過三叩首及上香參拜等儀式後，最終為香港虎年運程求得第38號中籤，籤文為「人扳高處求真果，我向低邊拾芥薑；媚奧不如去媚灶，莫教涉獵逞英豪。」解曰「凡事守舊，自身平安，家宅興旺，求財遂意」。

劉業強解籤時提到，籤文指出現時香港疫情肆虐，啟示大眾不要一步登天，而是需要努力逐步走出困境，對於抗疫切勿操之過急，又認為政府需要保持行之有效的方法，不對的亦需要改進，寄望下屆政府由有經驗、腳踏實地的人帶領。

車公廟場外解籤師傅陳天恩表示，籤文上半句「人扳高處求真果，我向低邊拾芥薑」，是要市民遵守紀律，否則疫情只會攀升，不會回落；後半句「媚奧不如去媚灶，莫教涉獵逞英豪」是指疫情情況下，高官各自為政，經濟只有向下，不會向上，促高官不要「各自逞英豪」，否則香港只會陸沉，不會返回以前道路。

陳續指，籤文指林鄭月娥「逞英豪」，告誡她切勿再參選，應該讓有能力的人擔任下屆特首，而所有問責高官都應該由有能力者擔任，沒有能力的人應該自動落台。陳又稱，政府做事「唔係好穩陣」，例如陳肇始「講一套做一套」，令人難以接受。他相信若更換班子執政，「香港會好好多」。

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