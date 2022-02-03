68地方納強檢　沙田區15處污水樣本現病毒　包括法院大樓

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處68個指明地方的人士，需要接受新冠病毒檢測。

因應20宗本地個案、33宗與早前個案有關的個案，以及2宗初步陽性檢測個案，有53個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並盡量設立流動採樣站確保他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。

另外，因應在沙田採集到檢測呈陽性的污水樣本，有15個指明地方被納入強制檢測公告。

68個納入強檢地點如下：

1.西營盤第三街208號毓明閣1座

2.旺角奶路臣街2-2K號順景大廈B座

3.油塘油塘邨貴塘樓

4.九龍城東匯邨匯心樓

5.土瓜灣譚公道34-38號建安大廈

6.大埔大埔中心14座

7.觀塘悦品海景酒店

8.大埔太和邨福和樓

9.大圍顯徑邨顯祐樓

10.天水圍天澤邨澤星樓

11.屯門蝴蝶邨蝶翎樓

12.觀塘雲漢街37-39A號褔興樓

13.牛池灣瓊麗苑瓊昌閣

14.沙田名城3期3座

15.旺角塘尾道51號新港豪庭

16.東涌滿東邨滿康樓

17.長沙灣幸俊苑俊禮閣

18.青衣青泰苑誠泰閣

19.半島漁港 荃灣荃灣千色匯1期6樓

20.深水埗鴨寮街97-101號昌福大廈二樓B室

21.紅磡時盛大廈

22.香港仔華貴邨華賢樓

23.柴灣華廈邨華欣樓

24.粉嶺雍盛苑雍薈閣

25.馬鞍山錦英苑錦耀閣

26.深水埗大埔道76-84號華僑大廈

27.深水埗北河街126-130號渭濱樓

28.慈雲山慈正邨正安樓

29.葵涌石籬一邨石逸樓

30.葵涌浩景臺6座

31.藍田啟田邨啟仁樓

32.鰂魚涌康怡花園M1座

33.觀塘安達邨謙達樓

34.香港體育學院沙田源禾路25號

35.觀塘翠屏南邨翠榮樓

36.牛頭角樂華北邨普華樓

37.大埔海日灣II期11座

38.時代冰室 馬鞍山頌安邨頌安商場1樓

39.沙田美林邨美桃樓C座

40.上海維記 西營盤水街9A號地鋪

41.雲桂香米線專門店 大埔安泰路大埔廣場地下

42.海達魚蛋粉麵 大埔廣福里14號地下

43.小廚港作 荔枝角長沙灣廣場地下

44.老北京餛飩皇 旺角鴻威大廈1座地下

45.大埔富善邨善景樓

46.葵涌寧峰苑晴峰閣

47.沙田碧濤花園1期百利閣

48.壽司喰 中環威靈頓廣場

49.長沙灣麗翠苑麗棠閣

50.屯門新屯門中心3座

51.黃大仙成功樓

52.屯門大興邨興平樓

53.公務員事務局 添馬添美道2號政府總部西翼7樓

54.沙田希爾頓中心A至D座

55.沙田新城市廣場第三期(紅棉閣、銀樺閣、蕙蘭閣、紫藤閣、海桐閣)

56.沙田偉華中心第一至四座

57.沙田沙田中心(廣寧大廈、新寧大廈、嘉寧大廈、安寧大廈、唐寧大廈、佳寧大廈、海寧大廈、東寧大廈)

58.帝都酒店 沙田白鶴汀街8-18號

59.沙田法院大樓

60.沙田新城市商業大廈

61.沙田新城市廣場

62.沙田公共圖書館

63.沙田婚姻登記處

64.沙田大會堂

65.沙田源禾路體育館

66.水務署沙田鹹水增壓抽水站

67.沙田賽馬會泳池

68.沙田賽馬會公眾壁球場

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，詳情可經以下衞生防護中心網頁連結瀏覽：