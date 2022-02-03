放寬疫患出院條件　同幢大廈居民憂遭殃　團體倡另覓地點隔離

本港過去一周新冠肺炎確診徘徊百宗，公營醫療系統壓力再爆煲！為加快病床輪轉，醫院管理局昨(2日)起放寬出院條件，患者符合病毒量CT值高於33等準則，即可出院並接受家居隔離14天，期間須健康監測。醫管局總行政經理劉家獻今早（3日）在電台節目表示，相信患者感染家人的機會細，可以騰出病床，若過年後確診個案增加，患者入院不用等候太久。但有團體表示，有市民擔心將未痊愈的患者送離醫院，會令同一幢大廈的居民出現健康風險。

劉表示，過去7天平均每日約120人入院，住院日子平均中位數是17天，小童及長者的住院日子中位數更達20天，希望相關應變措施可加快病床流轉，將住院日數縮短到13至15天，減少患者入院輪候時間，強調即使住院日數縮短幾天，對減低病床壓力都相當重要。他重申，與港大的研究發現，樣本CT值30或以上就無法再培植病毒，基本上無傳染風險。他提到，病人回家隔離14天要佩戴手環，進行健康監察，如此做法已是審慎。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌在同一節目表示，同意醫管局放寬出院指引，但外界關注出院患者會否仍有機會傳染他人，若發現復陽個案，當局要檢視出院指引。他建議，衞生防護中心明確為患者及家人提供指引，例如家居隔離期間應如何與家人保持距離，另外針對一些獨居的患者，政府應為他們提供食物及日常用品的支援服務，若他們有困難，應安排他們到指定地點隔離。