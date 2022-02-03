15官員出席洪為民派對　陳肇始否認反映政府防疫有漏洞

選委洪為民上月初的生日派對因有人染上新冠肺炎，爆出政府有15名官員出席活動，當中3人被懲處，被政府多次點名批評的徐英偉更因而辭去民政局局長一職，調查亦發現有人無使用「安心出行」。不過，食物及衞生局局長陳肇始今(2月3日)表示，仍不認為事件反映政府防疫工作有漏洞。

政府早前公布15名官員出席洪為民生日派對一事的調查結果，當中3人被懲處，食環署仍在調查事件中有無人違反防疫規例。

陳肇始指，衞生防護中心對任何確診個案都會作流行病學調查，務求截斷傳播鏈，認為政府在事件中的防疫工作，不存在漏洞，有關部門亦會盡力找出源頭等，並進行流行病學調查，追蹤及評估風險後作出適當措施。

第5波疫情爆發至今一個月，回望這波疫情由機組人員引起的望月樓及陸田園餐廳等群組，現時已經受控，而43歲巴基斯坦籍婦人疑在油麻地海景絲麗酒店檢疫時感染，她的家人後來引發葵涌邨感染群組。陳表示，政府一直在努力撲滅疫情，包括採取7天的圍封強檢行動，形容防控工作正在有序進行，疫情並非失控。

對於有患者在檢疫酒店受感染，是否意味政府防疫措施有不足，陳認為政府對檢疫酒店有嚴格要求，但當病毒不斷變種，例如Omicron可以經短程空氣傳播，走廊空氣不夠流通時，容易令人感染。她認為最重要是有足夠監察機制堵截，相關患者正是在完成檢疫後，透過強制檢測機制發現。

陳又指，現時港康碼已採用實名制，會視乎市民接受程度，再考慮「安心出行」是否亦要引入實名制，冀令追蹤工作更加方便及快捷。