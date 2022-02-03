55歲女葡萄牙返抵澳門證染疫　已打3劑國藥疫苗

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨日（2日）公布，一名55歲本地女居民由葡萄牙返抵澳門後，新冠病毒核酸檢測呈確診，判定為輸入性無症狀病例。該女士曾於去年2月、3月及12月在澳門共接種3劑國藥滅活疫苗。

該女士於上月30日在葡萄牙接受病毒檢測結果為無染疫，31日乘坐航班LH1779由葡萄牙前往德國（座位25D），本月1日乘坐航班SQ327由德國前往新加坡（座位49G），於昨日(2日)再由新加坡乘坐航班TR904回澳（座位16A），入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果對新型冠狀病毒檢測呈確診，已安排入住公共衛生臨床中心。

應變協調中心表示，目前該人士無新冠肺炎症狀，結合其流行病學史、臨床表現及檢測結果，判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者，不列入澳門新冠病毒肺炎確診病例。

另外，因應目前香港疫情，今日(3日)凌晨1點起，入境澳門前14天曾到過香港的人，由原本須出示72小時內的核酸檢測無染疫證明，收緊至24小時內的證明。另外，所有由香港前往澳門的人，須在登上前往澳門的交通工具時，出示24小時內核酸檢測無染疫證明。