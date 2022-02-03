45隻小動物出生賀海洋公園45周年　大小熊貓嘗賀年菜

近月出生的企鵝寶寶。圖左起為南跳岩企鵝、巴布亞企鵝及國王企鵝。

海洋公園踏入45周年，公園今(3日)公布，近月有45隻新生小動物一同慶祝周年，並向市民送上新年春祝福。在虎年蒞臨之際，25隻企鵝寶寶近兩月內相繼在破殼而出，包括21隻巴布亞企鵝、3隻南跳岩企鵝和1隻國王企鵝，同時迎來10隻黃海馬和10隻大腹海馬。

海洋公園指，在虎年蒞臨之際，25隻企鵝寶寶近兩月內相繼在設施「南極奇觀」出生，嗷嗷待哺的新生企鵝由企鵝爸爸媽媽悉心照顧，而部分企鵝寶寶將於幾周內開始換毛，長出成羽便可下水向訪客展示泳姿。

即使公園暫停開放，訪客亦可登入公園的社交媒體一暏企鵝寶寶的可愛身影。另外，「海洋奇觀」亦迎來10隻黃海馬和10隻大腹海馬寶寶。為讓其他動物感受新春氣氛，公園為大熊貓安安和盈盈安排開運賀年菜，包括雷竹筍，配以錦鯉造型的紫薯年糕和「盈」春接福吉祥蘋果。

小熊貓聰聰亦有份品嘗賀年食品，除了有由高纖餅乾和紅蘿蔔製成的賀年冰年糕，更有放滿新鮮蔬果火龍果、玉米筍、青蘋果、葡萄、冬筍及筊筍的傳統全盒，寓意全年富足兼大豐收。