油麻地女住戶錯收強檢通知惹恐慌　怒斥民政處是是旦旦

第五波疫情嚴峻，每日都新增幾十幢樓宇需要強制檢測。然而，政府疑未有仔細核對地址，導致「點錯相」，將檢測通知發到錯誤地址。網民楊小姐在社交媒體Facebook表示，昨日(2日)收到民政處信件，通知大角咀大安樓的居民做檢測，但楊小姐居住大廈是油麻地大安樓，雖然大廈名稱相同，但位置完全不一樣。楊小姐批評政府做事求其，質疑到底大角咀疫廈居民有否收到通知去檢測。

楊小姐的貼文指，昨日回家時，見到樓下的信箱很震撼，因為全部都收到民政處的通知，要求他們做4次強制檢測。不過，信件上列明的地址是大角咀大安樓，而她的大廈是油麻地大安樓，經過上網核實，也證實出現確診者的大廈是另一幢，而非她的住處。楊小姐怒斥，「即係民政處事事旦旦求求其其入個通知落大安樓就算」，並無仔細核實地址，導致製造恐慌，又質疑究竟大角咀大安樓的居民有否收到檢測通知。

網上資料顯示，九龍共有3幢「大安樓」，分別位於深水埗長沙灣道、大角咀塘尾道以及油麻地廣東道。東網正就事件向相關部門查詢。