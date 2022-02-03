港鐵設2000萬元獎勵金予清潔工　工會認為直接加薪最實際

早前有藝術家加入港鐵外判清潔工行列，體驗他們的工作情況，引起社會關注。近日港鐵公布將撥款2,000萬港元推出「車站清潔獎勵計劃」，透過承辦商向清潔水平達標車站的清潔工發放每人每月800至1,200港元不等的現金獎勵。有團體代表今（3日）到港鐵請願，指清潔工薪資水平過低，要求港鐵加薪補償，而非按表現獲得獎勵。

清潔服務職工會主席黃迺元今早與藝術家程展緯走訪大圍站，並作清潔工打扮，又在身上穿上垃圾袋，及帶上兩幅寫有訴求的揮春，揮春寫上「疫情下工友冒險，津貼評分錯焦點」，向港鐵請願，要求關注工友的工作環境及工資問題。

其後再到港鐵九龍灣總部遞上請願信。工會指，清潔工時薪已普遍上升至50港元以上，接近樂施會建議的生活工資水平，但港鐵依然繼續停留在可恥的37.5港元。港鐵管理層期望改善環境衞生，應要增加前線清潔工人手，而提供獎勵，變相給予他們壓力，期望他們在有限人手下做得更多。

工會又指，車站環境清潔要視乎清潔工人手、工人培訓及裝備、車站人流及廁所使用量及乘客文化等多種因素，並非單單取決於清潔工表現，與其將清潔責任完全放在清潔工人身上，建議港鐵多做公眾教育，提醒乘客妥善棄置口罩，丟棄垃圾前先處理液體等。