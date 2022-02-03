政Whats噏：鄒家成提早重返監獄　未能同朋友道別感抱歉

社運人士鄒家成因參與前年民主派35+初選，涉違《港區國安法》被控串謀顛覆國家政權罪，舊年准保釋候訊。然而，上月中旬鄒因涉違反法庭保釋條件而再次被捕，撤銷保釋再被還押，鄒尋日(2日)喺社交平台貼文，話因提早重返監獄，未能同朋友正式道別而感到抱歉。

鄒家成喺社交平台貼文話，由初次入獄、到保釋，再被指違反保釋條件提早重返監獄，前後時間都唔夠一年，原本有意把握保釋在外嘅時間同朋友好好相處，但都係花咗唔少時間調整心態同梳理思緒，以致被還押前都未能同朋友正式道別。

再次失去自由，鄒話雖然獄中向外界傳達訊息愈來愈困難，但仍會繼續嘗試同外界分享佢嘅諗法，仲話會勇敢地活下去，叫朋友使擔心。

鄒喺舊年6月獲准保釋，12月底以「湊夠學分」嘅形式，喺都會大學「通識學士學位」畢業，仲參加咗大學畢業禮，坦言「原來沙紙真的來得不易。」但喺上月中旬到警署報到時再被警方國安處拘捕，指佢涉嫌違反法庭保釋條件，喺保釋期間發表有合理由被視為危害國家安全嘅言論同行為，其後法庭撤銷其擔保，下令鄒還押懲教署看管。