疫情惡化　明起除緊急及必須公共服務　政府僱員盡量在家工作

因應新冠肺炎疫情非常嚴峻，且有惡化趨勢，政府有需要採取進一步措施，大幅減少社區的人流和社交接觸，阻止病毒在社區海嘯式傳播。政府發言人今日(3日)宣布，政策局和部門明日(4日)會擴大特別上班安排，除了提供緊急和必須公共服務和參與防疫抗疫有關的人員外，其他政府僱員盡量留在家中工作。有關安排暫定實行至下周五(11日)，政府會密切監察疫情的發展，適時檢視情況。

發言人表示，在實行特別上班安排期間，政府部門繼續維持緊急和必須公共服務，各部門亦會繼續積極動員政府僱員在不同時段、不同崗位參與抗疫工作。政府會繼續因應疫情發展和實際需要，靈活調配人手全力支援抗疫工作。

個別部門會就各項服務的最新安排，另行作出公布，請市民留意。政府因應疫情而須減少為市民提供公共服務，造成不便，希望市民理解。為減少政府大樓和辦公室的人流，市民請盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲所需服務。同時，市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的感染控制和社交距離措施，包括使用「安心出行」流動應用程式、體溫檢測和人流控制安排。

發言人呼籲僱主盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。