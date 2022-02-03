今增142宗確診　本地佔121宗　31宗源頭不明

新冠疫情一發不可收拾，​衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(3日)增142宗確診個案，當中21宗為輸入個案，其餘121宗為本地病例，當中15人帶有L452R變異病毒株，懷疑感染Delta變種，當中2宗源頭不明，分別居於彩雲村及上水，13宗為與早前個案相關；所有個案中，91宗與早前個案相關，31宗源頭不明再破紀錄。至今本港個案累計14,584宗。

衞生當局表示，昨日(2日)確診的2名持有行街紙的病患尚未找到。元朗水邊圍邨碧水樓懷疑出現垂直傳播；葵涌安蔭邨香港聖公會林護長者之家有人確診，涉及護理員，與早前確診者的接觸不多，只是居於同一層樓，院舍60多名長者要撤離檢疫；馬鞍山「時代冰室」有2名員工確診，曾到訪的人士要檢測；佐敦莊士倫敦廣場也有人確診；部分確診者涉及家庭聚會爆發。

源頭不明個案方面，分布在港九新界，包括沙田、大圍、大埔、馬山、上水；九龍慈雲山、藍田、彩雲村、深水埗、土瓜灣；石籬二邨、梨木樹邨、馬灣、天水圍、元朗等；港島的城市花園第2座及寶馬山花園第2座均有確診個案。個案中有6人為清潔人員，大部分沒有病徵，分別於大圍新翠負責污水處理、科學園、荃灣港安醫院、慈雲山慈康邨等負責清潔工作。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，過去24小時有53人康復出院。倉鼠群組糖尿病婦人(個案編號：13400)目前情況依然危殆，其他病人情況穩定。

根據外國經驗，Omicron的傳播可以幾何式上升，當局預料將來的個案會數以百計上升，對醫療系統造成負荷。張竹君呼籲假期期間，市民不要外出相聚，盡量留在家中，尤其有些情況涉及空氣傳播。