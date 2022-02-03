政Whats噏：李軒朗靜雞雞由台赴英　自爆倫敦中招

九龍城前區議員李軒朗喺舊年9月話已去咗台灣，原來佢早前又靜雞雞轉到英國倫敦，仲喺12月確診中招，即係染上新冠肺炎，又話雖然打咗疫苗而病情唔算十分嚴重，但喺大除夕同新年就要留喺住所自我隔離。

李軒朗日前喺社交平台貼文，講到港人受到疫情困擾，跟住就話喺舊年12月中招。咪以為佢喺台灣染疫，後來佢大肆評論香港同英國嘅抗疫措施，先自爆身處英國，亦喺倫敦中招。

點解會去咗倫敦？佢話喺台灣高雄國立中山大學逗留大半個學期之後，同親人摯友多番傾談、慎重考慮到台灣同英國兩地情況後，佢最終決定未來旅居英國，而且較早前已抵達倫敦。

佢仲話依家生活尚算安好，已經物色到未來居所，雖然仍未搵到全職，但係呢排都一直有面試機會，亦有自僱嘅報酬，勉強夠撐日常開支，仲話期待將來參與更多有助連結海外港人嘅工作同其他公益企劃。

李軒朗喺舊年5月宣布離港，時隔4個月就喺社交平台透露已抵達台灣，告別「過去數月的離散生活」，將以碩士生身份入讀國立中山大學政治學研究所。佢前年曾經同時任元朗區議員王百羽合組名單參加民主派35+初選，同報名參選立法會「超區」議席，其後二人涉向選舉事務處提交虛假文書，詐取選舉資助被捕。