聖公會林護長者之家2名員工染疫　其餘院友及員工暫無中招

葵涌安蔭邨豐蔭樓的香港聖公會林護長者之家懷疑出現傳播鏈，逾60名院友被列為密切接觸者，需要撤離到檢疫中心。香港聖公會福利協會表示，近日有2名員工分別於1月31日及2月2日確診新冠肺炎，其餘員工及院友均完成檢測，沒有驗出病毒，被界定為密切接觸者的員工將送到檢疫中心，院友則會按照護理情況，分別送往醫院或亞洲國際博覽館接受隔離檢疫。

香港聖公會福利協會表示，於昨天早上收到通知指一名照顧員確診。該員工最後上班日期為2022年2月1日早上，主要的工作地點為院舍7座，主要協助院友起居照顧。該員工工作期間一直有戴合適個人保護裝備，符合感染控制要求，於1月31日的拭子採樣檢測未有驗出病毒。

該會續指，早前1月31日有首名員工確診後，已按照衞生防護中心指示進行清潔消毒，並要求員工進行專業拭子採樣檢測，取得結果前，每日上班前都要進行抗原快速測試。除了上述2名員工，其他員工檢測結果都無驗出病毒，院友已完成抗原快速測試，也無驗出病毒。除了一名院友因其他疾病入院，其他院友都沒有發燒和不適。