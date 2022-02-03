長沙灣疫廈凱曈閣鼠輩橫行　4米奇耍樂　口罩棄地無人理

有老鼠（紅圈示）爬在保安室椅上耍樂，儼如無人之境。（讀者提供）

本港疫情嚴峻，長沙灣居者有其屋計劃屋苑凱樂苑凱曈閣出現確診個案，早前被政府列為強檢大廈。然而，大廈內的衞生情況似乎未有改善，近日在凱曈閣對開垃圾站，仍有大量如手掌大小的老鼠開派對，至少4隻「米奇」爬在保安室椅上耍樂，儼如無人之境，附近亦有垃圾袋、口罩棄置在地上。有議員批評情況不理想，會加大傳播風險，又透露整個深水埗區亦有垃圾堆積，鼠患嚴重。

有讀者向東網表示凱曈閣衞生情況駭人，從讀者提供的片段可見，垃圾站旁有開放的保安站，雖然驟看保安站沒有堆積垃圾，仍竄出兩隻巨鼠，在保安站近3米左右，亦有鼠輩在垃圾袋中「搵食」，亦有口罩棄置在地上，或有機會惹來交叉感染，加大傳播風險。

深水埗區議會副主席伍月蘭表明，情況並不理想，尤其大廈出現確診個案，加大傳播風險。她又直言其實垃圾堆積情況在整個深水埗區亦有發生，加劇鼠患。她估計是自政府禁晚市堂食後，居民選擇外賣或留家下廚，令家居垃圾量大增，加上清潔工人手不足，令情況更嚴重。