政Whats噏：議員虎年運程預測　田北辰宜戒急、狄志遠難勝任

完善選舉制度下嘅新一屆立法會已經喺上個月展開，適逢新年新氣象，東網邀請玄學家陳天楠為幾位議員以四柱八字預測壬寅虎年嘅運程。陳師傅話資深議員當中，田北辰同葉劉淑儀同屬急性子嘅人，但前者今年要慎言，後者工作上會較為奔波；唯一嘅非建制議員狄志遠，儘管得償所願重返議會，但亦會慢慢發現，現實同理想有衝突。至於新丁議員陳仲尼因窮於應付繁重嘅文件工作，出席率有可能會偏低。

陳師傅話今次為幾位議員作出運程預測，純粹基於命理觀點，不涉政治立場。佢話議員田北辰屬於急性子，往往喜怒形於色，比較難同其他人合作，所以其運程都相對反覆，而今年就怕且會因一時忘形而失言，令到名聲受損，而正月或者7月身體有機會出毛病，睇嚟田認真要留意下喇！

另一位性格比較急嘅議員，陳師傅就話係葉劉淑儀。但陳師傅話葉劉並非如外表般硬朗，即使佢能夠承受壓力，但有得揀嘅話，佢都會寧願舒舒服服囉。陳師傅指葉劉今年工作上可能會奔波少少，但算係人緣幾好嘅一年，仲有機會掌握實權添。

今屆立法會除咗連位嘅議員，亦有兩位舊人重返議會，其中作為唯一嘅非建制派，社福界議員狄志遠。陳師傅指狄將會難勝任其職位，事關狄會慢慢咁發現，現實同理想有衝突，所以唔會好敢講嘢，自然都唔會有好大作為。陳師傅又指，狄嘅主張同主流意見不同，就算係同自己黨友，有時都難以搵到共識，話狄擔任議員其實唔係好自在。陳師傅又提醒狄要小心精神壓力所導致嘅疾病。

至於另一位重返議會嘅議員鄧家彪，陳師傅指虎年係鄧顯露名聲嘅一年，但只不過係虛名，而並非實際獲利。陳師傅形容鄧係一個重理念嘅人，較為自我、固執、堅持，所以政策上未必會願意同商界妥協。另外，陳師傅又提到，鄧今年嘅失眠問題會比較嚴重，希望鄧可以保重身體喎。

上月初有份參加「洪門宴」而搞出「大頭佛」嘅新丁議員，當中陳仲尼就被陳師傅批算出，佢唔太介意其他人點睇自己，而只在意搵食，今年理論上都會平安度過嘅。陳師傅又形容陳仲尼腦筋轉數快，容易掌握商機，但係作為議員，即使有助理幫忙，繁重嘅文件工作都可能令陳仲尼應接不暇、未能享受議員一職，所以來年嘅出席率都可能會偏低喎。

至於另一位新丁議員陸瀚民，陳師傅形容佢做人算係靈活，加上陸來年39歲時會迎來財運。陳師傅話，陸喺虎年開始會有少許名聲，但並非實權，同老婆會多咗爭執，感情上可能會有啲變動喎。但撇除上述呢幾個情況，陸喺虎年都會平淡度過嘅，可能要到2023年先會因某啲議題而令佢揚名啊。