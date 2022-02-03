警方食環巡查跑馬地及銅鑼灣食肆　4人涉違防疫例遭罰款

警方跑馬地分區雜項調查小隊、輔警聯同食環署，今日(3日)中午約12時，於跑馬地展開代號「五角」及「松塔」的行動，突擊巡查區內多間持牌食肆，並提醒市民嚴格遵從防疫規例。

行動中，人員發現藍塘道18號一所C類運作模式餐飲場所中，一名60歲女員工涉嫌違反接種疫苗規定，未能出示接種疫苗記錄。該場所一名49歲女食肆負責人亦涉嫌違反食肆負責人需確保處所員工接種新冠疫苗的相關規定。兩人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，人員在約下午1時40分，於銅鑼灣希雲街9號發現一名33歲男食客涉嫌未有按照法例規定在進入食肆前掃描「安心出行」，及一名30歲男食肆負責人涉嫌沒有確保場內顧客使用手機掃描「安心出行」二維碼及營業期間沒有開啟空氣淨化設備，兩人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方呼籲市民顧己及人，應繼續嚴格遵守相關規例及應盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方。