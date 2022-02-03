因時制宜 入境處作出緊急及必須的公共服務安排

灣仔入境事務大樓明日起只提供部分緊急申請及領取證件服務。

因應政府擴大僱員特別上班安排和暫停非必須公共服務，入境事務處今(3日)公布，由明(4日)至本月11日只提供緊急和必須的公共服務，包括旅行證件、身份證、簽證及延期逗留、婚姻登記及死亡登記等。

​為避免人群聚集，入境處呼籲申請人透過該處網頁、流動應用程式、郵寄或投遞方式遞交申請。另外，入境處自去年12月28日起已實施「電子簽證」安排，申請人無須親身前往入境處辦事處繳費和領證。

為配合政府的規定，所有人士進入該處室內範圍時必須佩戴口罩，以及遵守防疫和社交距離的措施，包括使用「安心出行」流動應用程式、體溫檢測和人流控制安排。

香港居民在外遇事時的求助熱線（852）1868會繼續如常運作，為有需要的市民提供適切可行的協助。有關出生登記事宜的查詢，市民可在辦公時間內致電2867 2785。至於入境處其他辦事處包括各區智能身份證換領中心以及其他各項公共服務，則暫時停止開放和提供服務。

除香港國際機場、深圳灣及港珠澳大橋管制站外，其他管制站的客運通關服務繼續暫停，直至另行公布。上述安排暫定實行至本月11日，屆時會視乎情況，再另行公布。市民如有其他查詢，請致電查詢熱線2824 6111或電郵至enquiry@immd.gov.hk。