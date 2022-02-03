亞皆老街牙科診所及九龍城學生中心現疫蹤　明起關閉預約另作安排

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日(3日)表示，一名新冠病毒陽性檢測個案及一名初步陽性個案患者，曾分別到訪署方轄下的亞皆老街賽馬會學童牙科診所一樓及九龍城獅子會學生健康服務中心，該診所和學生健康服務中心將於明日(4日)關閉，以徹底清潔和消毒，職員會聯絡預約人士另作服務安排。

衞生署表示，一名學生於本周一(1月31日)到訪亞皆老街賽馬會學童牙科診所一樓接受治療，在候診期間一直有佩戴口罩，其時當值的醫護人員有佩戴口罩和配備適當的防護裝備。該學生今日確認驗出病毒。

另一名學生則於上周三(1月26日)到訪九龍城獅子會學生健康服務中心，其間有佩戴口罩，而署方人員亦有穿戴合適的個人防護裝備。該學生今日確認為初步陽性檢測個案。衞生署衞生防護中心已對相關個案展開流行病學調查及相關的密切接觸者追蹤工作。

因應疫情，署方轄下的診所已加強感染控制措施，包括所有人士進入診所時必須進行體溫檢測、健康申報及限制陪同人數等。牙科服務和學生健康服務在疫情期間，嚴格執行各項防疫措施，包括為人員提供口罩和其他防護裝備，以及加強診所的清潔和消毒。所有職員均佩戴口罩工作及時刻注意手部衞生。