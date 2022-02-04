赤口日觀塘派對房間涉違規營業　負責人扣查12客罰款

秀茂坪警區特別職務隊根據情報調查，昨日(3日)初三展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查區內多間表列場所，其間發現觀塘偉業街93號一單位有派對房懷疑正在違規營業。

派對房內8男4女(29至18歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員向他們發出定額罰款通知書，每位罰款5000港元。姓胡(28歲)男子為派對房負責人，他涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），他被帶署調查，警方將向他發出檢控傳票。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。