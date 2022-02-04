曾身處49指明地方須強檢　珀麗灣污水樣本呈陽性

2022年02月04日 01:46
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    馬灣珀麗灣珀麗灣污水樣本呈陽性，居民須強制檢測。
    政府周五(4日)凌晨刊憲，因應19宗本地個案、20宗與早前個案有關的個案，以及一宗初步陽性檢測個案，有48個指明地方被納入強制檢測公告；另外，因應在馬灣珀麗灣及珀林路花園一帶採集到檢測呈陽性的污水樣本，該區指明範圍內的全部大廈或構築物（沒有任何住宅用途的大廈或構築物除外）均被納入強制檢測公告。政府要求於指定期間曾身處49個指明地方的人士，接受新冠病毒強制檢測。
    詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件:
    https://www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220203.pdf
    初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點
    土瓜灣永耀街23號
    大利茶餐廳大圍　積富街35號地下
    明記海鮮大排檔　沙田禾輋邨地下熟食檔位明記海鮮大排檔
    君豪食軒　荃灣梨木樹商場1樓
    潮館　元朗元朗廣場3樓
    馬鞍山迎濤灣2座
    葵涌葵聯邨聯喜樓
    葵涌葵芳邨葵喜樓
    深水埗黃金大廈3座3-13樓
    荔枝角美孚新邨6期蘭秀道38-40號
    鴨脷洲海怡半島御柳居
    長沙灣蘇屋邨綠柳樓
    葵涌寧峰苑朗峰閣
    粉嶺綠悠軒4座
    深水埗鴻裕大廈A座
    一粥麵大埔寶鄉邨地下
    新明苑園林海鮮酒家　元朗錦綉花園
    米線陣　東涌東堤灣畔地下
    深水埗欽州街68-70號
    黃大仙翠竹花園14座
    馬鞍山欣安邨欣悅樓
    北角維港頌7座
    荃灣愉景新城7座
    大圍美松苑興松閣
    上水太平邨平易樓
    沙田富豪花園麗人閣
    慈雲山慈正邨正遠樓
    黃大仙鳴鳳街43-53號永華樓
    黃大仙環鳳街46號興龍樓
    葵涌葵翠邨碧翠樓
    沙田博康邨博智樓
    九龍餐室　深水埗汝州街282號地下
    明星金閣海鮮酒家　深水埗大埔道168-178A地下及2樓
    湯加　深水埗福華街126-128號地下
    西營盤怡豐閣
    深水埗南昌街137號
    檀島咖啡餅店　灣仔軒尼詩道176-178號地下及閣樓
    太興　沙田沙田廣場3樓
    元朗冰室　長沙灣東沙島街167B號地舖
    羅麥記　荃灣荃新天地一期地下
    翠華餐廳　黃大仙黃大仙中心北館地庫
    太興　九龍灣淘大商場三期地下
    譚仔三哥米線　沙田置富第一城地下
    大圍沙田頭新村6區
    H&M　銅鑼灣恒隆中心
    烏蠅館　尖沙咀九龍中心地下
    三才魚蛋粉麵　銅鑼灣采怡閣地下
    敘苑粉麵茶餐廳　慈雲山萬年戲院大廈地下
    污水樣本檢測呈陽性的地點
    馬灣珀麗灣及珀林路花園一帶
    政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease