曾身處49指明地方須強檢　珀麗灣污水樣本呈陽性

政府周五(4日)凌晨刊憲，因應19宗本地個案、20宗與早前個案有關的個案，以及一宗初步陽性檢測個案，有48個指明地方被納入強制檢測公告；另外，因應在馬灣珀麗灣及珀林路花園一帶採集到檢測呈陽性的污水樣本，該區指明範圍內的全部大廈或構築物（沒有任何住宅用途的大廈或構築物除外）均被納入強制檢測公告。政府要求於指定期間曾身處49個指明地方的人士，接受新冠病毒強制檢測。

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件:

初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點

土瓜灣永耀街23號

大利茶餐廳大圍 積富街35號地下

明記海鮮大排檔 沙田禾輋邨地下熟食檔位明記海鮮大排檔

君豪食軒 荃灣梨木樹商場1樓

潮館 元朗元朗廣場3樓

馬鞍山迎濤灣2座

葵涌葵聯邨聯喜樓

葵涌葵芳邨葵喜樓

深水埗黃金大廈3座3-13樓

荔枝角美孚新邨6期蘭秀道38-40號

鴨脷洲海怡半島御柳居

長沙灣蘇屋邨綠柳樓

葵涌寧峰苑朗峰閣

粉嶺綠悠軒4座

深水埗鴻裕大廈A座

一粥麵大埔寶鄉邨地下

新明苑園林海鮮酒家 元朗錦綉花園

米線陣 東涌東堤灣畔地下

深水埗欽州街68-70號

黃大仙翠竹花園14座

馬鞍山欣安邨欣悅樓

北角維港頌7座

荃灣愉景新城7座

大圍美松苑興松閣

上水太平邨平易樓

沙田富豪花園麗人閣

慈雲山慈正邨正遠樓

黃大仙鳴鳳街43-53號永華樓

黃大仙環鳳街46號興龍樓

葵涌葵翠邨碧翠樓

沙田博康邨博智樓

九龍餐室 深水埗汝州街282號地下

明星金閣海鮮酒家 深水埗大埔道168-178A地下及2樓

湯加 深水埗福華街126-128號地下

西營盤怡豐閣

深水埗南昌街137號

檀島咖啡餅店 灣仔軒尼詩道176-178號地下及閣樓

太興 沙田沙田廣場3樓

元朗冰室 長沙灣東沙島街167B號地舖

羅麥記 荃灣荃新天地一期地下

翠華餐廳 黃大仙黃大仙中心北館地庫

太興 九龍灣淘大商場三期地下

譚仔三哥米線 沙田置富第一城地下

大圍沙田頭新村6區

H&M 銅鑼灣恒隆中心

烏蠅館 尖沙咀九龍中心地下

三才魚蛋粉麵 銅鑼灣采怡閣地下

敘苑粉麵茶餐廳 慈雲山萬年戲院大廈地下

污水樣本檢測呈陽性的地點

馬灣珀麗灣及珀林路花園一帶

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。