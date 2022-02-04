東方日報A1：發茅谷針　搵長者笨

本地昨錄得31宗病源不明個案再創新高！就抗疫瀕臨失控，政府表示將採取一系列措施，務求進一步提升本地抗疫能力，遏止病毒繼續傳播。惟有專家指，相關個案持續增加兼蔓延至各區，反映疫情處於上升軌道，現時防控措施已不足以應對。為實現「動態清零」策略，當局必須有明確計劃或中期指標，如短期內減少公眾社交接觸、提升檢測量等，並建議向長者及院舍提供經濟誘因，如接種疫苗可獲豁免院舍收費及額外發放一個月生果金等。惟有長者關注組織及學者相信「谷針」有難度，隨時弄巧成拙。另外，由於源頭不明個案遍布全港，多區增設流動檢測站，市民接受檢測大排長龍。

第5波的疫情肆虐未停，本地病源不明個案上月27日首次突破雙位數，及後持續增加，近兩日更錄得超過30宗，過去一周累計共129宗。港府表示，將監察疫情發展，不時檢視及收緊社交距離措施，包括加大表列處所規管範圍、收緊公眾地方群組聚集的限制等。

呼吸系統專科醫生梁子超指，數字反映疫情處於上升軌道，亦顯示現時防控措施並不足以應付。措施若有成效，確診宗數通常在一星期內有下降趨勢。他表示，情況若進一步惡化，確診速度加快，憂會出現海嘯式爆發。他認為，當局動態清零策略應有明確計劃及中期指標，如在未來一、兩個星期內減少市民外出，增加檢測量等。他強調除了家庭聚會，商場、宗教活動等任何聚集均有傳播風險，當局應帶頭呼籲，避免一切社交接觸等。

梁子超建議，當局現時須加大及加快污水監測、社區檢測等；長者及院舍接種率方面，政府可提供經濟誘因，例如向接種疫苗的長者豁免院舍收費，以及額外發放一個月生果金等。他又指，本港無可能做到全民檢測，建議當局在社區層面上，提供方便的深喉唾液檢測包及快速測試套裝，當發現確診個案時加快跟進。

據政府數據顯示，全港約79.4%市民已接種第一針，惟長者接種率偏低。60歲或以上群組僅61.87%已打針；70歲以上群組接種率更低至僅47.77%。香港長者權益協會總幹事李立航指，長者長期不肯打針，問題根源是他們對疫苗有疑慮，包括其成效、副作用等。當局單靠經濟誘因難以「谷針」，相信只有一小撮長者願意打針，成效有限。

學者：政府應該提供針前體檢

李又指，港府上月預告「疫苗通行證」於本月24日起實行，強迫市民打針後才可進入食肆等表列處所；惟消息公布以來，不少長者態度未有軟化。他舉例，在院舍居住的長者日常不能外出，不會因當局「加辣」而貿然打針。同樣地，慣常在酒樓飲茶的長者，他們幾乎已打齊針，其他非茶樓常客的長者則未必會打針。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，長者不打針或關乎自身的健康狀況，擔心金錢利誘或弄巧成拙，生活拮据的長者隨時「搵命較飛」，反建議政府可為長者提供針前體檢，以釋除疑慮。

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